Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Gilead Sciences hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 70,84 EUR.

Anleger zeigten sich um 08:50 Uhr bei der Gilead Sciences-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 70,84 EUR. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,84 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 70,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 228 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 16,39 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2022 Kursverluste bis auf 65,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 7,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.599,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.260,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

