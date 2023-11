Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 81,67 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie wies um 16:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 81,67 USD. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,98 USD aus. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 81,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,67 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 630.941 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,70 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Gilead Sciences ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 6.599,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,29 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,63 USD je Aktie aus.

