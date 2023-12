Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 73,22 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:56 Uhr bei der Gilead Sciences-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 73,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 73,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,02 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 73,56 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.068 Gilead Sciences-Aktien.

Am 09.12.2022 markierte das Papier bei 84,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 13,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 66,98 EUR fiel das Papier am 10.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Am 07.11.2023 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.051,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Gilead Sciences am 06.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 6,78 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

