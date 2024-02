Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 74,29 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 74,29 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 73,94 USD. Bei 76,21 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 2.490.252 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.01.2024 bei 87,86 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,87 USD am 04.10.2023. Mit Abgaben von 1,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,67 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7.051,00 USD in den Büchern – ein Minus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 7.389,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,18 USD je Aktie belaufen.

