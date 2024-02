Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verbilligt sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 71,28 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:31 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 71,28 EUR. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 70,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,74 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 978 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,87 Prozent. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,98 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 6,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7.051,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.389,00 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 11.02.2025 wird Gilead Sciences schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,23 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

PepsiCo, Verizon & Co.: Diese Top 10-Dividendenaktien empfiehlt Morningstar

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen