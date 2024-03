Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 66,36 EUR.

Das Papier von Gilead Sciences gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:20 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 66,36 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 66,36 EUR. Bei 66,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 722 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 80,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,43 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2024 auf bis zu 65,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 1,90 Prozent wieder erreichen.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 USD belaufen.

Am 06.02.2024 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,67 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,71 Prozent auf 7.115,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,10 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

