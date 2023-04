Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 83,37 USD nach. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 83,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,07 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 3.729.061 Aktien.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 89,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,17 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.389,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.244,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Gilead Sciences am 04.05.2023 vorlegen.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

