Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 65,62 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 65,62 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 65,83 USD. Bei 65,83 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 138.338 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,86 USD. Dieser Kurs wurde am 20.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 25,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,13 USD.

Am 25.04.2024 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,81 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,69 Mrd. USD – ein Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,80 USD fest.

