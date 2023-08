Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Mittag nach

Gilead Sciences im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 71,22 EUR ab.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 71,22 EUR. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 71,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,62 EUR. Bisher wurden via Tradegate 634 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,73 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2022 (59,56 EUR). Mit einem Kursverlust von 16,37 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.599,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.260,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

