Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 75,54 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 75,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 75,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,44 EUR. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.534 Stück gehandelt.

Am 09.12.2022 markierte das Papier bei 84,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 66,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 12,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.042,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.599,00 USD.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein