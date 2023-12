Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences fällt am Donnerstagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 73,60 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 12:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 73,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 73,46 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,54 EUR. Zuletzt wechselten 1.757 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.12.2022 bei 84,73 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 15,12 Prozent Luft nach oben. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 8,99 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7.051,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,13 Prozent gesteigert.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

