Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Gilead Sciences

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 75,96 EUR ab.

Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 10:53 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 75,96 EUR ab. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 75,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 798 Gilead Sciences-Aktien.

Am 06.01.2023 markierte das Papier bei 82,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 66,98 EUR. Mit Abgaben von 11,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 7.051,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.042,00 USD umgesetzt.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,79 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

