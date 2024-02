Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 73,87 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 73,87 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 73,82 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 74,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 724.765 Gilead Sciences-Aktien.

Bei 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Bei 72,87 USD fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 1,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,20 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 06.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.115,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.389,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Gilead Sciences rechnen Experten am 11.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,15 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

