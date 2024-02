Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 69,22 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 69,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 69,22 EUR. Bei 69,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.000 Gilead Sciences-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,79 EUR) erklomm das Papier am 14.02.2023. 18,16 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,92 EUR am 11.07.2023. Abschläge von 3,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Gilead Sciences ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.389,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.115,00 USD.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Gilead Sciences.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,15 USD je Aktie.

