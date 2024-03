Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 67,16 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:22 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 67,16 EUR. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 66,86 EUR ein. Bei 67,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 826 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2024 auf bis zu 65,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 3,07 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.02.2024 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,71 Prozent auf 7.115,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.389,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 7,10 USD im Jahr 2024 aus.

