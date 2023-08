Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 79,51 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,4 Prozent auf 79,51 USD. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 79,43 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,69 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 891.190 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,70 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,82 Prozent. Am 09.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 60,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.08.2023 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD gegenüber 1,58 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.599,00 USD – ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6.260,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,61 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

