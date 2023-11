Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verliert am Mittwochmittag

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Gilead Sciences befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 74,46 EUR ab.

Um 11:10 Uhr ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 74,46 EUR. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 74,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 869 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,51 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,92 EUR am 10.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 04.08.2023. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.599,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 06.02.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,69 USD je Aktie aus.

