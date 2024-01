Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences stabilisiert sich am Dienstagmittag

So entwickelt sich Gilead Sciences

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Mit einem Wert von 83,95 USD bewegte sich die Gilead Sciences-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:53 Uhr bei der Gilead Sciences-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 83,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 267 Gilead Sciences-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 87,90 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 4,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 72,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Gilead Sciences gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.051,00 USD gegenüber 7.042,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 06.02.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,79 USD je Aktie belaufen.

