Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Gilead Sciences gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 76,02 EUR abwärts.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:12 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 76,02 EUR. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 76,02 EUR. Bei 76,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 669 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2023 markierte das Papier bei 82,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 7,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 66,98 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,89 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,90 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.051,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Gilead Sciences am 06.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,79 USD fest.

