Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagmittag in Grün

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 68,54 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie konnte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 68,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 68,66 EUR. Bei 68,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 823 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 81,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 66,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 2,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD.

Am 06.02.2024 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.115,00 USD im Vergleich zu 7.389,00 USD im Vorjahresquartal.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

