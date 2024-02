Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagnachmittag gesucht

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 16:08 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 73,96 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 74,11 USD. Bei 73,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.078.672 Gilead Sciences-Aktien.

Bei 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,80 Prozent. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,15 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2023.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,67 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.115,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

