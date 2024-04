Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Im NASDAQ-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 69,47 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Gilead Sciences-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 69,47 USD. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 69,63 USD. In der Spitze fiel die Gilead Sciences-Aktie bis auf 69,14 USD. Bei 69,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 196.025 Aktien.

Bei 87,86 USD markierte der Titel am 20.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 26,48 Prozent Luft nach oben. Bei 68,55 USD erreichte der Anteilsschein am 06.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,32 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,32 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier.

Gilead Sciences ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,72 USD gegenüber 1,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.389,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.115,00 USD.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 7,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verliert zum Start des Mittwochshandels