Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 74,40 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 11:43 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 74,40 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 334 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,70 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 17,06 Prozent niedriger. Am 08.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 03.08.2023 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.599,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.260,00 USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,60 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

