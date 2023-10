Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Vormittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 70,56 EUR.

Um 09:18 Uhr rutschte die Gilead Sciences-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 70,56 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 70,16 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.782 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 84,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 20,08 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2022 bei 65,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,92 Prozent.

Am 03.08.2023 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 6.599,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6.260,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,60 USD je Aktie belaufen.

