Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 118,00 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
101,30 EUR 0,18 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 118,00 USD abwärts. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 117,50 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,75 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 120.152 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,79 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 3,11 Prozent niedriger. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,17 USD. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 40,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,09 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

