Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 75,98 USD nach.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 75,98 USD. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,76 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 77,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.329.454 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,70 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 18,06 Prozent zulegen. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.051,00 USD im Vergleich zu 7.042,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,73 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Gewinnzone

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab

Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen