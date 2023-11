Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Vormittag seitwärts

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 72,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 72,54 EUR bewegte sich die Gilead Sciences-Aktie um 08:09 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 72,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 72,54 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 72,54 EUR. Bisher wurden heute 60 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Am 09.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,73 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,66 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.11.2023. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7.051,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.042,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Gewinnzone

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab

Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen