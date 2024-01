Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verbilligt sich am Mittag

So entwickelt sich Gilead Sciences

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,0 Prozent auf 85,16 USD ab.

Um 12:02 Uhr ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 85,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.689 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,87 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.051,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.042,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,79 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

