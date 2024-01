Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag mit KursVerlusten

Kurs der Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 78,62 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 78,62 EUR nach. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,26 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,26 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.387 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 81,88 EUR markierte der Titel am 13.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 4,15 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,98 EUR am 10.07.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 14,81 Prozent sinken.

Gilead Sciences gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.051,00 USD im Vergleich zu 7.042,00 USD im Vorjahresquartal.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,79 USD je Gilead Sciences-Aktie.

