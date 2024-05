Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 65,37 USD zu.

Die Gilead Sciences-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 65,37 USD. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,38 USD aus. Bei 64,72 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 201.737 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,86 USD. Dieser Kurs wurde am 20.01.2024 erreicht. Gewinne von 34,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 64,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,13 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,81 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 6,69 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6,33 Mrd. USD umsetzen können.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,77 USD je Gilead Sciences-Aktie.

