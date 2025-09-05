DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.506 -0,5%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1715 ±0,0%Öl67,56 +1,6%Gold3.643 +0,5%
Gilead Sciences im Fokus

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag tiefer

10.09.25 16:11 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 115,44 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
98,74 EUR 0,67 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 115,44 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 114,83 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,54 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 125.927 Gilead Sciences-Aktien.

Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,79 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,76 USD am 11.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 31,77 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

