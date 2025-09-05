Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences büßt am Abend ein

So entwickelt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 114,72 USD abwärts.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 114,72 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 114,51 USD. Bei 115,54 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 512.422 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 121,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 5,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,76 USD ab. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 45,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent auf 7,06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 8,11 USD je Aktie aus.

