Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 75,36 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 75,36 USD. Kurzfristig markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 75,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 75,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 625.739 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,70 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 15,99 Prozent niedriger. Bei 72,87 USD fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 3,31 Prozent sinken.

Gilead Sciences veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.051,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.042,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 6,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

