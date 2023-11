Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 70,30 EUR.

Um 08:30 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 70,30 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie legte bis auf 70,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,14 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 100 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 3,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.051,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Gilead Sciences am 06.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,73 USD fest.

