Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 75,12 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 12:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 75,12 USD. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.136 Stück gehandelt.

Bei 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 14,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.02.2024 bei 71,37 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 5,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2023 mit 3,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.02.2024 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,67 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 7.115,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.389,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 7,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

