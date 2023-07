Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Dienstagmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 75,35 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,4 Prozent auf 75,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 239 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,70 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,27 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.04.2023 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6.352,00 USD in den Büchern – ein Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6.590,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 6,76 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Volatile Märkte: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Goldman Sachs

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden

GSK-Aktie schließt fester: GlaxoSmithKline erhält Milliarden von Gilead