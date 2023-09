Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagmittag stärker

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 76,20 USD.

Die Aktie legte um 11:37 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 76,20 USD zu. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 36 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,70 USD an. 17,72 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 61,45 USD fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 24,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,58 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.599,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.260,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,60 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

