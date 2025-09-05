DAX23.665 +0,1%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.013 +1,2%Nas22.020 +0,6%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,37 -1,8%Gold3.633 -0,2%
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Donnerstagnachmittag

11.09.25 16:13 Uhr

11.09.25 16:13 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 115,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 115,82 USD. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 115,94 USD. Bei 115,40 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 147.522 Gilead Sciences-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 121,79 USD. Gewinne von 5,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,64 USD am 12.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 31,24 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD.

Am 07.08.2025 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7,06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

