Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Gilead Sciences-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 11:24 Uhr bei 71,60 EUR. Bei 71,64 EUR markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,54 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.312 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 18,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 65,93 EUR. Mit Abgaben von 7,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 03.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,58 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 6.599,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6.260,00 USD umsetzen können.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein