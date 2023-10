Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 76,44 USD zu.

Das Papier von Gilead Sciences legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 76,44 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 76,58 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,25 USD. Zuletzt wechselten 357.903 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,70 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 17,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 64,10 USD. Abschläge von 16,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 03.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.599,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.260,00 USD in den Büchern standen.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

