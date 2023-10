Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Gilead Sciences im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 71,60 EUR.

Mit einem Wert von 71,60 EUR bewegte sich die Gilead Sciences-Aktie um 09:09 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 71,60 EUR erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 71,54 EUR. Mit einem Wert von 71,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 610 Gilead Sciences-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,73 EUR erreichte der Titel am 09.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,34 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,93 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,92 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 03.08.2023 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,58 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 6.599,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6.260,00 USD umsetzen können.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,60 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein