Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 73,40 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 73,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Gilead Sciences-Aktie bis auf 73,02 EUR. Bei 73,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.638 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,73 EUR erreichte der Titel am 09.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 15,44 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,98 EUR. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 9,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.11.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.051,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 6,78 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

