Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 73,38 EUR abwärts.

Die Gilead Sciences-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 73,38 EUR nach. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,02 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 731 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei 84,73 EUR erreichte der Titel am 09.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 66,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,72 Prozent.

Am 07.11.2023 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.051,00 USD – ein Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 7.042,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

