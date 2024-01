Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verliert am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 85,18 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 11:49 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 85,18 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,82 USD) erklomm das Papier am 14.02.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,10 Prozent. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,87 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.11.2023 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.051,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD in den Büchern standen.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,79 USD je Aktie belaufen.

