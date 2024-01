Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Gilead Sciences

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Zuletzt konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 85,81 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 85,81 USD zu. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 86,10 USD. Mit einem Wert von 85,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 539.561 Gilead Sciences-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2023 auf bis zu 87,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,87 USD am 04.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 17,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7.051,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,13 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

