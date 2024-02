Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences macht am Mittag Boden gut

12.02.24 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 68,26 EUR.

Werbung

Um 12:03 Uhr sprang die Gilead Sciences-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 68,26 EUR zu. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,40 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,96 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.993 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,88 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2023. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 16,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 66,98 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 1,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD. Am 06.02.2024 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,71 Prozent auf 7.115,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 7.389,00 USD umgesetzt. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 7,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 mittags steigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gilead Sciences Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com