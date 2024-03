Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 75,54 USD zu.

Um 09:18 Uhr sprang die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 75,54 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 29 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,31 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.02.2024 auf bis zu 71,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,52 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,00 USD aus.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.115,00 USD im Vergleich zu 7.389,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

