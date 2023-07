Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag auf grünem Terrain

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 69,02 EUR.

Um 09:16 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 69,02 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,02 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,02 EUR. Zuletzt wechselten 300 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2022 bei 84,73 EUR. Gewinne von 22,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 57,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2022). Mit Abgaben von 16,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 2,12 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 6.352,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.590,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,75 USD je Aktie belaufen.

