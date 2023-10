Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 76,87 USD abwärts.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 76,87 USD. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,64 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 428.918 Gilead Sciences-Aktien.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,70 USD an. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 16,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 16,61 Prozent sinken.

Gilead Sciences ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.599,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.260,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,60 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

