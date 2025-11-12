Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences macht am Nachmittag Boden gut

So entwickelt sich Gilead Sciences

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 122,99 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 122,99 USD. Kurzfristig markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 123,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 122,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 157.892 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 124,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 1,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 86,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 42,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen.

Gilead Sciences gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,78 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,17 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot